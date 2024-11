Durante la crisis ocasionada por la DANA que ha arrasado varias ciudades de nuestro país, cebándose especialmente en la Comunidad Valenciana, Dani Mateo destaca la labor de un miembro del Gobierno que, desde el inicio, no ha dejado de trabajar por atajar todos los daños ocasionados: el ministro de Transportes Óscar Puente.

"Desde que comenzara esta crisis Puente, no para... está lanzadísimo", afirma del colaborador, "va a toda máquina, como un pepino". El ministro, ante la gravedad de la situación, "se ha remangado y ha hecho lo que parecía imposible, usar su Twitter para algo que no sea liarla". Puente ha publicado numerosos mensajes informativos para contar los avances de las obras entre los que se incluye información técnica. "Ese hombre no trabaja en un ministerio, trabaja en la fábrica de Lego", afirma Mateo.

El ministro "está currando tanto que la zona de emergencia se le ha quedado corta y hasta ha anunciado que le ha dado tiempo de terminar las obras del vestíbulo de la Estación de Chamartín", añade Dani, "esto ya es vicio". Mateo afirma que Puente, incluso, "ha cruzado nuestras fronteras hasta Egipto y ha reconstruido la nariz de la esfinge y la ha restaurado poniendo su cara". "No me extrañaría que cualquier día se ponga con su plan más ambicioso: que funcione la web de Renfe", concluye el colaborador.