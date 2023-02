"Enamorarse es una cosa maravillosa que mueve el mundo", afirma Manuel, uno de los pequeños a los que Thais Villas ha entrevistado para conocer la opinión de los niños acerca del amor. Hay respuestas de todo tipo, desde las más románticas, a las más pragmáticas. "No solo es que una persona le parezca guapa a otra, sino que se tienen que caer bien para estar toda la vida juntos", contesta uno de ellos.

Cuando la gente se enamora "se da besos, se casan, si quieren", pero "al principio no se lo quieren decir". Además, "les puede salir como un bebé". Estas son algunas de las conclusiones que podemos extraer de sus reflexiones. "En los dibujos animados se ponen corazones, pero en la vida real no lo sabemos, porque no es como los dibujos", lamenta uno de ellos.

Pero, ¿hay una edad concreta en la que el corazón "te palpita como una patata frita" y te enamoras?, quiere saber la periodista. Aquí también hay variedad de opiniones. "Con los 18 años te puedes casar y enamorar, pero yo lo haría con más años, para conocer a más personas", defiende firmemente uno de los pequeños. "Yo creo que en la adolescencia, a los 12 años o a los 20", contesta otro niño. Los 32 también son una edad adecuada para ello. "Según un canal de YouTube la primera 'enamoración' puede ser los 8 años, pero si no tuviera que contar con YouTube, yo creo que sería en el instituto, porque allí hay muchas 'enamoraciones'", cree Víctor, que además admite que tiene "entre dos y cuatro novias", aunque ellas todavía no lo sepan.

Sin embargo, el amor también se acaba. Pero no pasa nada, porque siempre se puede volver a ser amigos con cartas Pokémon. "Se habrán peleado, pero eso se soluciona", reflexiona un niño. Pero, ¿qué dirían ellos para dejar a su pareja? "No sé, que antes te he querido mucho pero que ya no haces buena pareja conmigo", dice una niña. "Ha sido muy feo lo que me has dicho", responde dolida Thais Villas. "Lo siento, te dejo, ya no estoy a gusto contigo. Me voy", es otra de sus tajantes frases.

