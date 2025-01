La crítica de un extranjero por la visión con la vivienda en España: "El problema es pensar que todos deben ser propietarios"

Su argumento fue rebatido por una mujer que ha vivido toda su vida en alquiler: "El problema es que yo pago 1.000 euros. Cuando me jubile y cobre menos, ¿cómo lo hago?"

Thais Villas ha salido a la calle para saber de primera mano qué opinan los ciudadanos en un asunto clave como es la vivienda. Ha sido en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', con la reportera abriendo el debate sobre el alquiler en el centro de Madrid. "Me casé porque no podía alquilar un piso. O te asocias con alguien o...", cuenta una mujer.

Los jóvenes, además, apuntan a una de las posibles causas del problema de los precios: "No es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que alguien, o una empresa, que pueda tener diez y que estén vacíos. Hay territorio desaprovechado. Los alquileres son baratos pero allí nadie quiere vivir porque no hay ni trabajo ni servicios".

Mientras, un extranjero se suma al debate para criticar "la mentalidad" que hay en España en este asunto, y considera que este "es el problema". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?, se cuestiona, mientras afirma que no está bien defender que "todo el mundo tiene que tener una vivienda en propiedad".

Teoría la suya desmontada por una mujer que ha vivido de alquiler durante toda su vida: "Estoy pagando 1.000 euros. Cuando me jubile y cobre bastante menos... ¿cómo lo hago?"

