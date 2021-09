En esta temporada de El Intermedio, Cristina Gallego se informó en los medios de "extremocentro" para analizar en profundidad temas polémicos que dividen a los partidos. En el vídeo principal de esta noticia, la colaboradora realizó su particular e irónico análisis de todo lo relacionado con el Día del Orgullo, o como ella lo 'llama': "El día de la perversión, el libertinaje y los tangas sin sentido".

"No tengo nada en contra de los homosexuales, si yo tengo amigos gays, pero normales, no como los que van enseñando el culo en las carrozas y cantando", explicó mientras se preguntaba para cuándo un día del 'Orgullo heterosexual'. Además, la colaboradora detalló irónicamente por qué los homosexuales viven "a cuerpo de gay": "No os fieis del lobby de la purpurina".

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.