"Señora Monasterio ya le he dicho mil veces que no se pueden colgar carteles contra los 'menas'", destacó Cristina Gallego a la política de Vox durante la lección que les dio en El Intermedio esta temporada sobre la violencia de género a los políticos de extrema derecha. "Aprenderemos qué es la violencia de género porque parece que a alguno se le atasca", explicó la colaboradora del programa que, para muestra enseñó cómo Javier Ortega Smith afirmó que no existía.

"La violencia no tiene sexo", señaló el político de Vox, lo que originó que Gallego, como su profesor, le exigiera que copiara 500 veces que la violencia de género sí existe y es la que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es más, la joven respondió tajante a Smith afirmando que no es un invento de la dictadura progre sino que es una realidad que desde 2003 han sido asesinadas en España mas de 1.000 mujeres por sus parejas o exparejas.

(*) Este verano en laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la temporada de El Intermedio.