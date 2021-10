Cristina Gallego se convierte en la defensora de 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia venezolano, bajo el lema "la ilegalidad está en los ojos del que mira". "Si no quieres acabar en el talego, llama a Cristina Gallego", se anuncia la presentadora antes de comenzar su alegato.

Sobre su 'cliente', dice, es un militar respetado, político comprometido y amigo de sus amigos que no tiene culpa de que sus amigos fueran de las FARC. "No hay pruebas de que les haya vendido armas a cambio de protección para sacar sus cargamentos de droga, ni que pertenezca al Cártel de los Soles. ¿Como se llama Pollo, ya tiene que traficar con drogas?", se cuestiona Gallego.

En su alegato final, dice: "Este señor no es delincuente, es un héroe que ha encomendado su vida a luchar por la libertad; no es un traficante, es un pobre exiliado que busca un sitio donde empezar de nuevo; este señor no es 'El Pollo', es la polla".

Cristina Gallego defiende a Rosalía Iglesias al ritmo de Taburete

Cristina Gallego defiende en El Intermedio a Rosalía Iglesias, condenada a prisión por la trama Gürtel. "Siempre ha estado ahí para su marido, en las Bahamas y en Soto del Real", dice la presentadora a su favor.