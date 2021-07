Durante esta temporada de El Intermedio, Cristina Gallego se metió en muchas ocasiones en la piel de Isabel Díaz Ayuso como en el vídeo que puedes ver en la parte superior de la noticia. En él, la colaboradora del programa interpreta a la presidenta de la Comunidad de Madrid durante 'Tour de la Libertad' en plena campaña electoral.

En él, Ayuso recorre la capital parándose en sus lugares más conocidos pidiendo el voto al grito de "¡Coletas, iluso, te va a ganar Ayuso!". Además, afirma que al ser la capital de la libertad, puede hacer lo que quiera: "Aguirre me enseñó a aparar donde quiera". "Sáltate el semáforo, a mí no me va a parar un rojo", pide al conductor. Puedes ver la imitación al completo en este vídeo.