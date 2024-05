Ante el reconocimiento al Estado palestino que realizará mañana el Gobierno de Pedro Sánchez, Cristina Gallego recuerda a "otros líderes que ya lo hicieron antes de que molase". Uno de ellos, el propio Alberto Núñez Feijóo hace un mes, cuando apoyaba "el consenso de los dos estados": "En los últimos días lo ha abandonado un poquillo, pero es que los consensos son como los retos de Tik Tok, cuando se los ves hacer hasta a Iker Casillas deja de tener gracia".

Mariano Rajoy ya recibió en la Moncloa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, en 2012, un mes después de que España votara a favor de la inclusión de Palestina como Estado miembro no observador de las Naciones Unidas. "Lo hizo en la ONU, sin saber inglés y pensando que Oriente Medio es Benidorm", ironiza Cristina.

Incluso José María Aznar, que hace unas semanas aseguraba que "el Estado palestino no existe", fue, explica Gallego, "pionero en reconocer las demandas del pueblo palestino" y recuerda cómo las defendía en un discurso de 2003. "Si no veis la imagen no sabéis si es Aznar o Yolanda Díaz con un ligero acento texano", afirma la colaboradora. Incluso en el año 2000, se reunió con Yassir Arafat para asegurarle que España reconocería el Estado palestino cuando se proclamase.

"Lo mismo Aznar es un poco calienta reconocimientos, promete mucho, pasea contigo de la manita, pero luego te bloquea en el WhatsApp y se va con tu primo Israel", comenta Cristina.