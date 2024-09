El Intermedio conecta en directo con el informativo ficticio de Venezuela, 'A las duras y a las Maduro' presentado por Cristina Gallego, para conocer la versión del país sobre el conflicto internacional con España.

"Bienvenidos al noticiero que no descansa para contaros toda la verdad sobre los logros y hazañas de Nicolás Maduro. Y no descansa porque acá, en Caracas, no nos echamos la siesta como los mamahuevos de los españoles", comenta Gallego. La 'presentadora' del "noticiero" asegura que los "españoles quieren imponernos un presidente. No sabemos si por puro imperialismo o por venganza, porque nosotros les impusimos a Ivonne Reyes como reina"

Para conocer las verdaderas motivaciones del "falso gobierno socialista", Cristina Gallego invita a Dani Mateo para demostrar que "acá (Venezuela) se respetan todas las opiniones, incluso aunque sean puras pendejadas".

Sin embargo, la 'presentadora' Gallego no deja que Mateo hable mucho sobre el tema, ya que cada vez que Dani Mateo toma el ritmo, Cristina Gallego sube la música del programa 'A las duras y a las Maduras' o le increpa diciéndole: "¡Por qué no te callas!".

Respecto a la llamada de Albares al canciller de Venezuela para conocer más sobre el estado de los españoles detenidos en el país, Cristina Gallego llama "mal parido" al ministro y le acusa de llamar a al canciller "a cobro revertido".

