Cristina Gallego pide a Trump que no rompa el corazón a Rutte: "Te quiere más que tus votantes, tus hijos y por supuesto que Melania"

Cristina Gallego analiza en este vídeo las 'declaraciones de amor' de Mark Rutte, secretario general de la OTAN y "líder de la Alianza Oficial de Pelotas de Trump", mientras el presidente de EEUU amenaza con dejar la Alianza.

Tras las amenazas de Donald Trump de abandonar la OTAN, Cristina Gallego le pide que no lo haga, pero no porque "supondría acabar con el modelo de relaciones internacionales que hemos establecido entre todas las naciones hermanas después de la Segunda Guerra Mundial", sino porque le "romperá el corazón" a su secretario general, Mark Rutte.

"Un hombre que te quiere más que tus votantes, tus hijos y, por supuesto, mucho más que Melania", afirma Cristina, que analiza los mejores momentos del "líder de la Alianza Oficial de Pelotas de Trump".

Cuando le preguntaban por la amenaza de Trump de "destruir a toda la civilización iraní", Rutte prefería no comentarlo y expresar su apoyo al presidente, lo que Cristina traduce como "no le pongo un piso porque ya tiene una torre en el centro de Nueva York".

Rutte consideraba en la misma entrevista que el mundo es "absolutamente" más seguro después de la guerra en Irán. "A no ser que seas iraní, gazatí, libanés, ucraniano, venezolano, cubano o una persona con un 'pussy' agarrable", le responde la colaboradora de El Intermedio.

Hace unos meses, el secretario general de la OTAN definía a Trump como un "hombre de fuerza y de paz". "Creo que lo dice porque se lo está imaginando llevándole en brazos a la suite del hotel", reacciona Cristina, que les anima a buscar "un hotel" al oír a Rutte llamar a Trump "daddy".

Por todo ello, pide al presidente de Estados Unidos que no abandone a Rutte porque "significas para él lo mismo que el petróleo para ti, haría cualquier locura por tenerte".

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