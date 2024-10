Sandra Sabatés y Cristina Gallego repasan las machistadas de la semana en 'Goles son señores', "una sección sale peor parado que el Young Boys contra el Barça", afirma Sabatés. Como anuncia la presentador de El Intermedio, "han cantando machistada en El Vaticano".

Como indica, el papa Francisco ha afirmado que "un aborto es un homicidio" y que los médicos que los practican "son sicarios". "No ha entrado con los tacos pero a mí se me han ocurrido varios al escucharlo", afirma Sandra. "Qué empeño en no quitar las manos de los ovarios de las mujeres", afirma Cristina.

La siguiente machistada las lleva hasta el campus de la Universidad del País Vasco donde "se ha liado muchísimo después de que un profesor de derecho laboral tuviera que salir escoltado por el escrache que recibía después de haber publicado en sus redes mensajes machistas, fascistas, racistas y homófobos", explica Gallego.

"Este 'señoro' ha asegurado que lee lo que escribió y le gusta y piensa que no hay nada de lo que arrepentirse", indica Sandra. La UPV ha apartado al profesor de sus clases, de forma provisional, y ha enviado a la fiscalía sus polémicos tuits. "Al banquillo, que le den una toalla, una botella de agua y, sobre todo, que le quiten el móvil", concluye Sabatés.