Wyoming, muy crítico con la "prioridad nacional": "Es un eslogan fácil de comprar, tóxico y que genera racismo y xenofobia"

El presentador de El Intermedio reflexiona sobre el concepto que están defendiendo Partido Popular y Vox a través del cual pretenden limitar las ayudas y recursos públicos. Ya puedes ver el monólogo completo de Wyoming en el vídeo principal.

"¿Alguna vez os habéis planteado dónde os habría gustado nacer?", pregunta el Gran Wyoming al inicio de El Intermedio. El presentador indica que él, alguna vez, lo hace y cree que podría ser argentino porque le gusta el fútbol, la carne y no se calla "ni debajo del agua".

"Aunque, este planteamiento es una tontería porque nadie elige donde nace, es como el color del pelo: un accidente, algo fruto del azar", señala. Wyoming indica que, si eso pudiera elegirse, "todo el mundo nacería con la cara de Jacob Elordi y en Benidorm".

Wyoming afirma que por ese motivo es "tan indignante" la idea de Vox y Partido Popular en Extremadura y Aragón de repartir las ayudas y recursos públicos por prioridad nacional, algo que, en su opinión, veremos en otros lugares.

"Dicho de otro modo: los españoles primero", aclara, "un eslogan fácil de comprar, tóxico y que se extiende como la peste generando racismo y xenofobia". Este, además, "se ha convertido en un principio político para el primer y tercer partido del Parlamento español".

Para el presentador, a la política española le sucede lo mismo que al niño de 'Solo en casa': "Con los años se ha vuelto mucho más feo". "¿Qué sentido tiene decir 'los españoles primero'?", pregunta Wyoming. El presentador indica que hay "miles de formas absurdas de establecer prioridades y todas ellas terminan suponiendo una discriminación".

Para Wyoming, las prestaciones sociales "no son un premio por nacer aquí o allí, sino un derecho al que tienen acceso todos los que trabajan y viven aquí". "Los seres humanos nos movemos de acá para allá buscando lo mejor para nosotros", defiende. Algo que también se podría aplicar a los españoles, que hace unos años "tuvieron que salir para buscarse la vida en otros lugares".

"Una sociedad no es mejor porque sus ciudadanos hayan nacido en un determinado lugar", reflexiona, "es mejor porque es capaz de acoger y cuidar a todos sus miembros, vengan de donde vengan".

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