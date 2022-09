"Wyoming, me veo obligada de interrumpir el programa para informar de la última hora que está ocurriendo en Vox", destaca Cristina Gallego, que alerta en el plató de El Intermedio de que "la guerra en la extrema derecha ha estallado". "He de decir que nunca había visto tanta destrucción como en esta contienda entre hermanos de ideología", afirma Cristina gallego, que destaca que "si no fuera porque son ultracatólicos diría que es un sindiós".

Gallego muestra en el vídeo "el proyectil lanzado por el coronel Espinosa": "La extrema derecha ha cambiado su rumbo, ya no añora una España grande y libre sino una libre de Olonas". Sin embargo, la "ofensiva de Espinosa ha sido una maniobra de respuesta ya que la primera en disparar habría sido la propia sargento Olona, que atacó por sorpresa a sus compañeros". "confirmado que han sido tres impactos, 'partido excluyente', 'egos personales por encima del proyecto político' y 'falta de democracia interna'", analiza Cristina Gallego, que repasa "los ataques" de Olona a Vox, al calificar de "Linchamiento" la actitud de Vox con ella.

"No sabemos cuánto durará esta guerra, pero puede contener consecuencias terribles para ambos lados de la extrema derecha, como sigan peleándose entre ellos van a acabar pareciéndose a la extrema derecha", destaca Cristina Gallego en su análisis de la guerra de Vox que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.