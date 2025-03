Costa Badía, artista con discapacidad: "En el transporte hay gente que me pone caras raras si me siento en un asiento reservado"

Inés Rodríguez se ha trasladado hasta el museo Reina Sofía para entrevistar a Costa Badía, una artista con diversidad funcional que, además de trabajar en el museo en la sección de accesibilidad, también reivindica y divulga sobre la discapacidad a través de su arte.

Costa explica en el vídeo sobre estas líneas que en sus obras transmite "lo que necesito para que otras personas entiendan cómo vivo yo". La artista señala que esto "no es fácil, no tanto por la discapacidad, sino por la sociedad", que tienen que entender que "yo vivo de otra manera y no puedo hacerlo parecido a ellos".

Asegura que en el transporte público, aunque cojea, "hay gente que me pone caras raras si me siento en el asiento reservado". En este sentido, señala que a veces lleva bastón "para no tener que dar explicaciones". "A lo mejor no te apetece hablar con una persona con la que te vas a cruzar cinco minutos en tu vida", añade.

Sobre su obra, en la que aborda sobre todo el tema de la feminidad, sostiene que "las mujeres con discapacidad, a menudo no somos vistas como mujeres". En este sentido, señala que, en su caso, "antes de reivindicar mis problemas como mujer, siento que tengo que reivindicar mi papel como mujer".

En lo que respecta a la accesibilidad de los museos, afirma que los museos no están hechos para sentarse "porque no hay asientos".