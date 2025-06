Consuelo García del Cid, superviviente del Patronato de la Mujer: "Víctimas son las que se suicidaron en los reformatorios"

Consuelo García del Cid, cuando era adolescente, fue recluída en uno de los centros del Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista que, a pesar de mostrarse como internados en realidad eran cárceles para adolescentes enlas que eran encerradas sin motivo solo por ser consideradas rebeldes o alejadas de la moral franquista.

Las jóvenes que peor se comportaban o intentaban escapar eran trasladadas a un psiquiátrico. Consuelo explica que el Patronato contaba con dos. Uno de ellos era el de Cienpozuelos, en Madrid, que tenía una ala específica llamada 'las patronatas'. "Allí llevaban a las más rebeldes y a las lesbianas", cuenta García del Cid, "y las sometían a electroshocks".

Consuelo fue ingresada en 1975, justo el año en el que falleció el dictador Francisco Franco. Ella explica que ella sí que veía que España estaba cambiando pero, para ellas, no. "Estaba sucendiendo esa apertura pero había miles de adolescentes encerradas en reformatorios por motivos que no se sostenían", cuenta García del Cid. Ella decidió escaparse del centro ya que las cosas no estaban cambiando. "La transición fue un postfransquismo", afirma.

Actualmente, ella está en contacto con unas 60 supervivientes. "Las que son víctimas son las que se suicidaron en los reformatorios del patronato", reflexiona, "esas no viven para contarlo pero nosotras sí". "De víctimas nada porque con nosotras no pudieron lo que pasa es que nadie contaba con una ex interna que dedicaría 15 años de su vida a estudiar esto", concluye, "yo lo he hecho".