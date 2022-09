Mónica Oltra ha negado en el juzgado número 15 de Valencia, donde ha declarado en calidad de imputada, haber dado instrucciones para encubrir los presuntos abusos sexuales cometidos por su ex marido a una menor tutetlada. Un caso en el que El Gran Wyoming espera que "la Justicia, además de ceguera tenga anosmia, porque aquí hay algo que no huele muy bien".

Wyoming y Sandra Sabatés repasan los pormenores de este caso en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana apreció que, aunque los trámites que realizó la Consejería dirigida por Oltra no pueden entenderse como ilegales, sí que en su conjunto podrían haber sido ideados con un propósito de dudosa legalidad: beneficiar la situación procesal del ex marido de Oltra o tratar de proteger la carrera política de ella. "No sabemos si el juez se ajusta a derecho, pero se ajusta a aquel viejo axioma de las abuelas que decía 'piensa mal y acertarás'", comenta el presentador de El Intermedio.

En el vídeo sobre estas líneas también analizan la entrevista concedida por la víctima de los abusos, en la que asegura haberse sentido utilizada por los abogados de la acusación particular, vinculados con la extrema derecha, para lograr la dimisión de Oltra y que, una vez conseguido el objetivo, la han abandonado.