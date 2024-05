Se ha reabierto el debate sobre si debería recuperarse el servicio militar o el reclutamiento obligatorio para reforzar los ejércitos. Ante este panorama, la última Encuesta Mundial de Valores exponía que, por ejemplo, en Nigeria, India o Suecia, más del 60% de los jóvenes estaría dispuesto a defender a su país en un guerra. Pero, ¿qué opinan los jóvenes españoles? El Intermedio sale a la calle para saberlo.

Una chica le cuenta a la reportera que, por mucho que quiera a España, nunca iría. "Para eso están los militares", afirma. En su caso, deberían ofrecerle dinero para ello, al menos un sueldo de 4.000 euros al mes para que ella fuera ya que "es un trabajo como cualquier otro".

Otro chico, en cambio, tiene claro que sí que iría aunque, tampoco podría aportar mucho, tan solo "animar al equipo". Esta respuesta contrasta con la de otra chica que tiene muy claro que no iría. "He visto 'Hermanos de Sangre' y sé lo que es", afirma. Para conseguir no ir diría que le duelen muchos los pies, "si me los tengo que arrancar me los arranco", añade.