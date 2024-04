Semanas después de la polémica protagonizada por Yolanda Díaz sobre la posibilidad de limitar el horario de los restaurantes, Thais Villas lleva a la calle este debate en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente' donde partidarios tanto de la libertad de horarios, como de que se acorte la hora de cierre en la hostelería exponen sus argumentos.

"Cada uno va a ir a cenar o a tomar una copa a la hora que le apetezca", defiende un señor, si bien apunta que "el personal tenga sus turnos de trabajo y si echa una horita de más que se la paguen". "Eso impone que al final sean los poderosos, el empresario, el que impone una serie de condiciones a la gente que está trabajando. Ellos no son libres, son camareros que están trabajando", le responde otro hombre en el vídeo sobre estas líneas.

Una chica explica que trabaja en hostelería en un sitio "que es hasta las 6 de la mañana" y que, aunque le pagan el extra por las horas de nocturnidad, preferiría no tener que hacerlas. Durante la pandemia, recuerda que "trabajaba en un bar que no me pagaban y me echaron embarazada, a parte que no me pagaban las horas completas".

Por su parte, una mujer defiende "que se pongan turnos de ocho horas para que puedan conciliar su vida familiar", mientras que otro hombre detalla los problemas que generan los clientes que salen de la restauración a altas horas de la madrugada: "Se mean hasta en la puerta", afirma. Un chico opina que la limitación de los horarios ayudaría a combatir el turismo de borrachera, mientras la mujer le replica que "no es culpa de una estipulación horaria, si estás borracho y eres un maleducado, es que lo eres no hay más".