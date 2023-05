'Carlos III', interpretado por Raúl Pérez, visita El Intermedio parar hablar de su primer día de trabajo como Rey de Inglaterra. Pero lo primero que hace al entrar al plató es quejarse: "Oh, my cervicales!", y asegura ante la audiencia que ya no puede más. "Menudo primer día de trabajo", comenta con El Gran Wyoming, y confiesa que tendría que haber hecho como "Harry" y haberse ido "a Estados Unidos antes de que le liaran para trabajar".

"¿Usted sabe la de protocolos que tenemos?", le pregunta, y se queja de todos los objetos de oro que tiene que llevar desde la coronación: desde el arpa del siglo XII, hasta el papel higiénico de "24 quilates" o los zapatos "Crocs edition gold de la Reina Victoria". "¿Usted ve esto normal?", se queja, y asegura que "más que un rey, parece el novio de Rosalía".

Por eso, y para evitar que deje el trono tan solo un día después de comenzar a trabajar, El Gran Wyoming le propone lo siguiente: "Le dejo mi cuenta de Wallapop para que venda todo esto". "¡Trato hecho!", espeta 'Carlos III', que a cambio le promete invitarle a su "casita de Balmoral".