"¿Queréis que os lo den todo hecho?", pregunta Cristina Gallego, que descubre en El Intermedio 'Debatenova', un juego en el que puedes crear tu propio debate con este kit que "incluye un atril y,un disco duro con toda la hemeroteca de tus candidatos favoritos para que tú sola te puedes montar las discusiones que tendrían en un cara a cara".

"Qué empiece la diversión", espeta, y da paso a los dos candidatos que se enfrentarán en este debate, que no son otros que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, que hablan de tres bloques diferentes: la economía española, los pactos entre PP y Vox la violencia de género.

"Señores, un poco de calma y mantengamos un tono cordial y nada de irse por las ramas. No me obliguen a retirarles la palabra", espeta la moderadora Cristina Gallego a los candidatos que están en la pantalla. "Así de fácil es hacer tu debate electoral con 'Debatenova', el único juego donde no está mal visto hacer trampas", concluye la colaboradora, para acto seguido añadir: "Aquí las llamamos promesas electorales".