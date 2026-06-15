Borja Sémper recuerda a Thais Villas que una vez hicieron la compra juntos: "Ha conocido usted tantos hombres..."

La reportera ha visitado la Carrera de San Jerónimo para charlar con los diputados y saber qué desayunan. El portavoz del Partido Popular, además, ha señalado que ella ya debería saberlo porque hicieron la compra juntos.

Thais Villas se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para conocer qué desayunan sus señorías. Borja Sémper es el primero en contárselo a la reportera. El popular indica que ha desayunado tres tostadas integrales con queso y jamón y, además, "mucho café y fruta".

"Usted sabe lo que yo desayuno", le dice Sémper a Villas, "porque hemos hecho la compra juntos". "Ha conocido usted tantos hombres que se olvida de lo mío", añade el portavoz del Partido Popular. Borja recuerda que cuando hizo esa sección con Thais "desayunaba tomate triturado", algo que sigue haciendo de vez en cuando.

Margarita Robles cuenta que ella, nada más levantarse, pone la radio y después se prepara el desayuno. "Me pongo mi pan a tostar, me pongo mi aceite encima de la tostada", detalla. La tostada la acompaña a veces con salmón y, en otras ocasiones, de jamón.

Alberto Ibáñez, por su parte, confiesa que desayuna "un café solo muy corto". "Luego hago trampa porque, como buen valenciano, yo almuerzo", explica, "creo que se observa bien". Así, el diputado de Compromís se toma, a mitad de mañana, un pincho de tortilla o medio bocata. "Se considera usted una persona rolliza", le dice Thais. "Sí, a ver... soy un político de peso", contesta él.

Robles siempre suma a su desayuno frutos secos y fruta. "Normalmente tomo kiwi o manzana", cuenta la ministra de Defensa, "y luego mi yogur". Señala que cuando quiere darse "un lujo" se toma una onza de chocolate negro. Maribel Vaquero, por su parte, explica que ha desayunado "tostadas con jamón york y tres cafés llevo ya". La portavoz del PNV cuenta que le gusta desayunar tranquila. "De hecho, pongo el despertador antes para desayunar tranquila y poder leer el periódico", indica.

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