Ayer, Dani Mateo dio la sorpresa en el inicio de El Intermedio al comunicar que sería el encargado de sustituir a Wyoming, que ha cogido COVID y tiene que pasar unos días en casa. El colaborador fue el encargado de abrir el programa con el ya típico monólogo que, en esa ocasión, trataba sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars.

"Por favor, qué guaya", comenta en el vídeo principal de la noticia Mateo, que cree que en Estados Unidos deben aprender de los españoles: "Aquí cuando no nos gusta un chiste, no le pegamos al cómico, lo denunciamos a la fiscalía". Justo en ese momento aparecía Cristina Gallego con una mano gigante para propinar no uno, sino dos guantazos al hoy presentador de El Intermedio al grito de "quita el nombre de la mujer de Will Smith de tu puñetera boca".

Cristina Gallego responde a PP y Vox tras insistir en bajar impuestos

"Los impuestos valen para la educación, sanidad, prestaciones sociales...", recuerda en este vídeo Cristina Gallego a PP y Vox, sobre los que dice que solo quieren los impuestos cuando se dedican a lo que a ellos les gusta.