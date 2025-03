Belén González expone qué fue lo más duro que vivió dentro del Opus Dei: "Darme cuenta de que había vivido engañada"

Belen González charla con Andrea Ropero sobre su paso por el Opus Dei. La joven fue numeraria durante cinco años. Como expone, para ella una de las cosas más duras que vivió dentro de la institución fue "darme cuenta de que toda la gente en la que yo había confiando, el entorno en el que había crecido, es mentira, un show en el que tú vives". "Hay personas que te están manejando como a un títere y te crees que no", añade, "había estado viviendo engañada".

La joven también arrastra secuelas. "Tengo una herida muy fuerte dentro, me van a enterrar con esto dentro", afirma, "arrastrar esta experiencia me ha repercutido en mis relaciones de pareja que he tenido". "Eran relaciones tóxicas que yo aceptaba algunas cosas que no tenía que aceptar", añade.

González explica que si la institución viera el documental en el que ha participado, 'El minuto heroico', le gustaría que la miraran a la cara y le pidieran perdón. "Sobre todo que dejen de abusar de conciencias de niños y niñas de 14 años, que dejen de violar almas y que aprendan de sus propios errores", sentencia la joven.