Belén González manda un mensaje al Opus Dei a través de El Intermedio: "Dejen de violar almas"

Belén González es exnumeraria del Opus Dei y fue captada cuando tan solo era una niña. La joven se sincera en esta entrevista con Andrea Ropero acerca de lo difícil que fue para ella salir de ahí, sobre todo, a nivel psicológico. Lo peor, reconoce, fue darse cuenta de que "había estado viviendo engañada".

"Una de las cosas que yo recuerdo que fue de las más duras fue cuando de repente comprendí que toda la gente en la que había confiado, mi entorno en el que yo había crecido, era todo mentira. Es un show en el que vives, en el que hay personas que te están manejando como a un títere", asegura Belén en este reportaje de El Intermedio.

Después de haber estado cinco años viviendo en un centro del Opus Dei, todavía arrastra ciertas secuelas que le han repercutido en las relaciones de pareja que ha tenido. "Al final, eran relaciones tóxicas en las que yo aceptaba cosas que no tenía que aceptar. Un día me di cuenta de que siempre caía en el mismo patrón", narra. Su conclusión fue que todo venía de una relación inicial, no de pareja, pero sí de compromiso con el Opus Dei. "Hasta que yo no sane eso, esto es una cadena que arrastro", reflexiona.

Es por ello que ha decidido hablar para poder evolucionar. "Muchas llevamos callada esta verdad dentro, hay que hablar aunque cueste", afirma. "Me gustaría que nos miraran a la cara y nos dijeran a todas 'lo siento' y sobre todo que dejaran de abusar de las conciencias de niños y niñas de 14 años. Que dejen de violar almas", es su petición final.