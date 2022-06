Un día más, la última parte de la intervención de Andrea Ropero viene acompañada del ya tradicional 'baño de realidad'. En esta ocasión, el destinatario de la corrección de un espectador es El Gran Wyoming, que la semana pasada cometió un error al nombrar a los integrantes de una conocida fotografía de la Segunda Guerra Mundial.

"Es una cagada", admite el presentador de El intermedio, que reconoce no tener "ni idea de historia ni de Segunda Guerra Mundial": "Una vez me preguntaron qué pensaba sobre Hiroshima y Nagasaki y yo respondí 'lo siento, no me gusta el sushi'". Puedes ver este momento, en el vídeo sobre estas líneas.

Dani Mateo y su 'baño de realidad' con foto de por medio

En esta ocasión, el 'baño de realidad' de Andrea Ropero cambia de protagonista: Dani Mateo se convierte por un día en el blanco de las 'correcciones' de los espectadores. Puedes verlo en este vídeo.