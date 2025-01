El 'baño de realidad' de Iñaki López a Wyoming por la ficha policial de Elvis: "Despide a quien tengas que despedir"

Andrea Ropero traía un 'baño de realidad' muy especial para Wyoming de parte de "un fan del programa, pero sobre todo de Elvis": "En lugar de enviar el mensaje al teléfono del programa, me lo ha enviado al mío", comenta la reportera.

El motivo, que detrás del audio se encuentra su marido, Iñaki López, que corregía al presentador de El Intermedio después de que el día anterior Cristina Gallego hablara de la ficha policial de Elvis.

"Se me han puesto los pelos del tupé como escarpias", afirma el conductor de Más Vale Tarde, que asegura rotundo que "Elvis nunca tuvo ficha policial": "Las dos fotos que se le parecen corresponden a su ficha de alistamiento y a una foto que le hicieron para darle una placa honorífica de la Policía", explica antes de animarle a "despedir a quien tengas que despedir".

"Elvis era un poco como Feijóo, que no tenía ficha policial porque no quiso", reacciona Wyoming, que reconoce que "me duele a mí más que a ti, porque también soy muy fan".