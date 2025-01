Baltasar Garzón analiza la situación judicial en España: "Se está instrumentalizando a la Justicia con fines políticos"

Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de entrevistar a Baltasar Garzón. La reportera de El Intermedio no ha desaprovechado la ocasión para preguntarle si, en estos momentos, existe una persecución judicial contra el Gobierno de España.

El jurista no ha dudado en responder que "sí". "Creo que, en cierta forma, se está instrumentalizando a la Justicia con fines políticos", ha añadido. "Desde mi punto de vista, hay un objetivo que es acabar con el Gobierno del Partido Socialista de coalición y no se paran en los medios. Es muy grave lo que está ocurriendo", ha destacado Baltasar Garzón.

Asimismo, Andrea Ropero le ha preguntado si podría haber, en estos momentos, jueces que simpaticen con los partidos políticos. "Me atrevería a decir que sí, pero lo dejo en potencial porque, como juez que he sido y me sigo considerando, me es muy difícil aceptar esa afirmación como tal", ha lamentado el jurista.

"He dicho siempre que en España la independencia del sistema judicial está garantizada. El que no la respete es porque no quiere respetarla", ha asegurado. Por otro lado, ha señalado que los únicos que pueden "revertir esta situación son los propios miembros del poder judicial".

