Josep Borrell, a Andrea Ropero sobre la situación en Gaza: "Los muertos se acumulan y hay que empezar por el foco del problema"

El Intermedio recuerda la entrevista que realizó Andrea Ropero a Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Politica de Seguridad, una conversación que giró en torno a la grave escalada bélica en Oriente Próximo. La charla abordó temas clave que marcaron la política internacional en aquel entonces.

Cuando la reportera de El Intermedio le planteó si el mundo estaba al borde de una guerra a gran escala, Borrell comentó que siempre existía la posibilidad de evitarla. "No sabemos hasta dónde va a llegar, pero si juzgamos la experiencia del pasado, esto sin duda puede ser una guerra de larga intensidad", señaló. Además, añadió que la clave del conflicto podría estar en Irán y como este podría estar involucrado enel conflicto.

Asimismo, Andrea Ropero no dudó en cuestionar ante Borrell el papel de la comunidad internacional en la crisis. "No ha parado los pies a Israel después de que haya arrasado Gaza, haya invadido el sur de Líbano y no parece rehuir la posibilidad de una guerra abierta con Irán", afirmó antes de preguntar: "¿Está el gobierno de Netanyahu fuera de control?".

La respuesta del Alto Representante no se hizo esperar y terminó reconociendo que en ocasiones las Naciones Unidas habían estado bloqueadas por culpa de los constantes vetos del Consejo de Seguridad. No obstante, explicó que se había alcanzado un acuerdo en dicho Consejo para detener la guerra. Cabe recordar que en la actualidad la guerra continúa. "Llevamos semanas donde se dice que 'mañana va a haber un acuerdo' y este no llega", señaló con frustración Josep Borrell.

Por otro lado, también enfatizó que "los muertos se acumulan y, para evitarlo, hay que empezar por el foco del problema: el alto el fuego en Gaza". Una declaración que reflejaba la urgencia de encontrar soluciones diplomáticas ante una crisis que sacudía la región y el mundo.

Descubre más en el vídeo de El Intermedio.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.