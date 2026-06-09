'Bad Bunny' afirma que no podría invitar al papa León XIV a la 'Casita': "Es un 'G', pero no da el perfil"

Raúl Pérez se convierte en el cantante de Puerto Rico. Se ha podido saber que este lunes el artista tuvo la oportunidad de reunirse con el sumo pontífice en el Bernabéu.

El Gran Wyoming comenta que, debido a la visita del papa León XIV, "tenemos un poco olvidado al otro líder de masas que está en la capital: Bad Bunny". Para saber qué tal le está yendo al cantante en Madrid, El Intermedio cuenta con el 'propio' artista de Puerto Rico.

Como cuenta el presentador, se ha podido saber que el cantante se ha reunido con el sumo pontífice en el Bernabéu. "Es un 'real', es un 'G'", destaca 'Bad Bunny'. "¿Le va a invitar usted a la casita?", pregunta Wyoming. "Está bien loco, al papa no le puedo invitar, no da el perfil", responde.

'Bad Bunny' indica que, por ejemplo, tampoco podría invitar a la casita a Wyoming, en cambio a Sandra Sabatés sí. "Le voy a dar copia de la llave", le dice el 'artista' a la presentadora. "Gracias, pero soy del Bad Bunny antiguo, yo perreo sola", le dice la presentadora de El Intermedio.

El presentador se pregunta qué más personas del equipo podrían acceder a la casita y, la primera que se postula es Thais Villas. "Yo traje el perreo a este programa", le dice la colaboradora, "hasta el suelo". "Hasta el suelo y hasta nunca", le dice el 'artista', "no te ofendas, pero con esa cara y esos pelos, a la casita no entras. Allí pasan las mamis, pero no las 'grannies'".

Después, se postulan sor Cristina Gallego y el padre Dani Mateo. "Qué nervios", afirma el cura, "yo ya sabía que siempre iba a ser fan de una paloma, pero quién me iba a decir que también lo sería de un conejo". "Ojalá sea una casita de clausura y me pueda quedar para siempre", añade la religiosa.

'Bad Bunny' les dice que quizá pueden pasar "si cumplen las medias del bellaqueo". Finalmente, el 'artista' permite que pase Gallego, pero no Mateo, y llama de nuevo a Thais. "El chaval tendrá muchas novias, pero igual necesita una 'sugar mami' que perrea como los ángeles", afirma Villas.

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