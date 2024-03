El Gran Wyoming señala que los tiempos en los que la monarquía podía limitarse a "ser pura fachada" se acabaron, como ha comprobado la princesa de Gales, Kate Middleton. Para acallar los rumores sobre su salud, la Casa Real británica distribuyó una foto manipulada a los medios y, tras descubrirse "el pastel", dice, no paran de multiplicarse los rumores sobre su salud y hasta sobre su paradero.

"No sé dónde se puede encontrar, pero tengo claro dónde no, en un curso de Photoshop", comenta el presentador, que afirma que lo que deja claro esta crisis es que "en el palacio de Buckingham necesitan un equipo de comunicación bastante más competente", pero también que "los ciudadanos ya no se conforman con medias verdades", quieren saber todo sobre las personas que les representan.

Por eso, sostiene que "necesitamos mucha más transparencia y está claro que un sistema como la monarquía, hereditario y basado únicamente en el simbolismo, no parece llevar bien esa exigencia de ir con la verdad por delante". Así que advierte a las casas reales que necesitan ponerse "manosa la obra si no quieren convertirse en un fósil del pasado".