Mikel Herrán,, doctor en arqueología conocido en redes como PutoMikel, debuta en El Intermedio con su sección 'Está todo inventado', donde explica cómo situaciones que ocurren hoy en día ya tuvieron su reflejo en la antigüedad. En esta ocasión, el experto muestra cómo siglos atrás ya existían los bulos y las fake news contra las minorías.

"Las personas nos creemos lo que queremos, sobre todo si podemos echar la culpa de nuestros males a un colectivo que nos cae mal porque rezan raro, tienen otro color de piel o hablan una lengua que no entendemos", comenta Mikel, que en el vídeo sobre estas líneas muestra cómo esto lleva a señalar a los inmigrantes o a cualquier otra minoría "aunque no haya pruebas".

De este modo, explica qué eran los libelos de sangre, donde se lanzaban acusaciones falsas contra los judíos, de quienes se decían que secuestraban y asesinaban a niños cristianos para hacer rituales con su sangre. A veces no hacía falta que existiera un crimen, sino simplemente un rumor, como en el caso del niño de La Guardia, en Toledo, a finales del 1480, que acabó con la quema de varios judíos. "A día de hoy, los toledanos siguen haciendo procesiones por un niño que nunca existió", señala.

Mikel también cuenta que en la Edad Media "eran de inventarse que los judíos, los musulmanes y los extranjeros eran también un poquito pervertidos y hacían cosas muy polémicas como el sexo entre hombres". De este modo, recuerda el primer juicio por sodomía, así como las acusaciones a los musulmanes de "contagiar al resto de sodomía como si fuera una peste".

A base de culpar a estos grupos de personas, primero se planteó como solución obligarlos a convertirse al cristianismo, para posteriormente expulsarlos. Sin embargo, esto no sólo no hizo que se arreglasen todos los males, sino que provocó una gran crisis al perder algunas zonas de España un tercio de su población o quedar desiertas. Tras esto, cuenta que "se buscaron nuevos objetivos, como los gitanos". Como conclusión, Mikel recomienda no dejarse llevar por los bulos y contrastar la información, "sobre todo si ese bulo nos lleva de forma muy conveniente a un grupo entero de gente y asume que todos son un peligro en vez de... personas".