En la temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas entrevistó en 'OK Boomer' a Mikel Herrán, más conocido como PutoMikel, que utiliza sus redes sociales para hablar divulgar sobre historia. Además, lo hace de una manera muy curiosa y llamativa: a través de la performance y el drag.

Pero, ¿por qué se hace llamar PutoMikel? "No pensé que fuera a llegar a ningún lado", reconoció el divulgador a Thais Villas, a la que explicó que además de que es el bromista de su grupo, "en Latinoamérica 'puto' quiere decir 'maricón' y me define bastante bien". "Quiero que la gente sepa que soy un poco irreverente", insistió el divulgador, que afirmó que no se quiere tomar las cosas "demasiado en serio": Con rigor, pero con humor".

"Me gusta mostrar que la historia no es algo olvidado del pasado sino que está presente", afirmó el joven, que explicó que intenta "explorar esas relaciones entre las cosas que vemos hoy en día y todas las raíces históricas que tienen". "La gente huye de la historia pero esta va a estar muy presente en la política, el periodismo...", afirmó PutoMikel. Además, el historiador destacó que hay políticos que están usando términos antiguos como el de la Reconquista y "si tu último enfrentamiento con la historia ha sido en el instituto y solo te han hablado de grandes personajes, de guerras, de batallas, de reyes... estás un poco indefenso para ver cómo te la están colando con algunos discursos".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.