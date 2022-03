Sandra Sabatés entrevista en El Intermedio a Fawzia Koofi, exvicepresidenta de la Asamblea Nacional de Afganistán y la primera mujer en liderar allí un partido político. Ante la invasión de Ucrania, Koofi, tras muchos años viviendo en un país en conflicto, advierte de que "no hay ganador en la guerra". "La guerra no solo se cobrará vidas, también oportunidades", alerta la activista, que pide no olvidar la situación de su país.

La activista asimismo relata en El Intermedio cómo vivió el colapso de Kabul y las instituciones afganas durante la rápida caída del país en manos de los talibanes. "Es difícil para nosotros creer y procesar el hecho de que Afganistán ya no disfruta de una democracia, que hay un grupo extremista militar que impone su propia interpretación de las leyes islámicas", señala Koofi.

"Para muchos de nosotros fue difícil creer que hubiéramos retrocedido 20 años", señala la política afgana, que también vivió la primera etapa de los talibanes en el poder: "Cuando me desperté el 16 de agosto parecía una pesadilla", recuerda. En las calles de Kabul, cuenta, "solo había vehículos militares, sin colegios abiertos, sin mujeres ni gente normal". Tras dos semanas en arresto domiciliario, y pese a que no quería abandonar su país, se marchó a Europa: la ciudad que vio camino al aeropuerto "estaba completamente cambiada".