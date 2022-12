Gonzo: ¿Cómo justifica usted que los vecinos hayan recibido más de 30.000 euros en multas de la Delegación del Gobierno que usted dirige (Murcia)?

Francisco Bernabé: Las denuncias las formula la Policía Nacional; la Delegación lo que hace es tramitarlas.

G. Usted dijo hace poco: "Si nos portamos bien, no nos pasará nada". ¿Qué es para usted portarse bien?

F.B. Portarse bien es no agredir a los policías, no atacar las obras y no generar ningún conflicto de orden público. No hay más que ver las imágenes de las hemerotecas con daños por valor de más de un millón de euros.

G. ¿Relaciona usted a los vecinos con esos daños?

F.B. Eso lo tiene que decidir la Policía. No nosotros.

G. Algunos recibirán saludos cordiales de este delegado del Gobierno por vía administrativa, ¿está orgulloso de esas declaraciones?

F.B. Eso significa que cuando alguien vulnera el orden público, cuando alguien ataca y agrede a la Policía o al Patrimonio público, indudablemente la Administración tiene que estar.

G. ¿Es "alterar el orden público" hablar por un megáfono?

F.B. No. Por eso no es.

G. Se ha multado a un vecino por eso: por comer pipas con actitud desafiante

F.B. Te lo agradezco. Os he atendido ya 10 minutos y creo que es suficiente.

G. ¿Cómo justifica usted la presencia continua de antidisturbios en ese barrio?

F.B. Porque la gente está haciendo cosas que alteran el orden público y lo primero es la seguridad ciudadana.