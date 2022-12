La formación que preside Santiago Abascal, que ha obtenido 12 escaños en las elecciones andaluzas, dejó a las cámaras de laSexta fuera de su sede electoral en Sevilla durante la jornada de votaciones.

Vox presumía incluso en redes de esta decisión: "No hemos permitido la entrada de sus cámaras". Dani Mateo ha mostrado un vídeo en el que una militante justifica esta decisión con un discurso cuanto menos incoherente: "La misma libertad tenemos nosotros de aceptar a quien queremos que esté y a quién no esté. Si es laSexta me encanta. Aquí está la libertad de expresión, nosotros también la tenemos por eso aceptamos a quién consideramos oportuno".

El NODO de El Intermedio narra el ascenso de Vox: "La capital hispalense fue testigo de los triunfos de un partido cristiano y decente"

El Gran Wyoming narra en El Intermedio la irrupción de Vox tras las elecciones en Andalucía simulando el NODO: "La capital hispalense, perla del Guadalquivir, fue testigo de los triunfos de un partido cristiano y decente. Los asistentes escuchaban con jolgorio a su líder vasco, pero español".

"El franquismo no fue una dictadura": repasamos las declaraciones de los diputados de Vox por Andalucía

Dani Mateo analiza en El Intermedio unas declaraciones de Eugenio Moltó, diputado de Vox por Andalucía, en las que aseguraba que "el franquismo no fue una dictadura": "Hay que ver lo que le cuesta reconocer que Franco no fue un dictador, la próxima vez hacedle preguntas que domine".