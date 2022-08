El Intermedio recuerda esta entrega de 'Zanguangos' en la que Joaquín Reyes se convirtió en Alberto Núñez Feijóo, "la gran esperanza galaica del centro derecha", en pleno desembarco en Madrid. Allí no tardaría en encontrarse con su primer imprevisto: "Hostia, la maleta, ¡que me la han robado!" exclamaba esta versión con acento manchego del líder del PP que tenía muy claro que había sido "Ayuso, que me tiene marcado".

"Las rencillas en el PP son como las meigas, haberlas haylas, pero sin malicia", sostenía el ex presidente de la Xunta de Galicia después de tener una pesadilla en la que una manifestación de 'ayusers' proclamaba consignas como "Alberto está muerto, abono pa' mi huerto". En el vídeo sobre estas líneas, el cómico también mostraba la 'coherencia' del discurso de Feijóo y tenía un 'revelador' momento con Manuel Fraga al más puro estilo 'El rey león'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.