En una pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un colegio para hablar con los más pequeños sobre cómo había sido su curso y qué era lo que más y menos les gustaba de su escuela. "¿Hay algo que no soportéis del colegio?", preguntó la reportera en el vídeo principal de esta noticia, donde una niña afirmó tajante: "Que nos griten los profesores". "Pero a veces igual gritan porque os portáis mal", preguntó Thais Villas a los niños, que afirman que "puede ser".

"Entonces, si os portáis mal ¿queréis que os lo digan con cierto cariño?", preguntó la reportera en el vídeo, donde un niño explicó por qué no quiere que los profesores le riñan con cariño: "Si no, no nos darían nuestro merecido". "O sea tú quieres que te griten para darte cuenta de que lo estás haciendo mal", reflexionó Thais Villas con el niño, que afirmó tajante: "Sí". Pero, ¿qué cambiarían los niños si fueran los directores de su colegio? Descubre sus divertidas respuestas en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.