Thais Villas ha salido a la calle para saber si las españolas han hecho ya el cambio de armario. Para ello, la reportera de El Intermedio se ha desplazado hasta un barrio y barrio obrero, donde ha podido comprobar la diferente forma de pensar de sus vecinas sobre la ropa que llevan. Una joven de un barrio rico explica cómo hace el cambio de armario: "Lo guardo todo bien empaquetado en la bodega de mi piso, que tengo una en la parte de abajo".

Preguntada sobre si alguien le ayuda a hacer dicho cambio, la joven confiesa que sí: "Me ayuda la que trabaja conmigo en la casa". "Vamos, que lo hace ella", afirma rotunda Thais Villas. Por otro lado, Thais Villas pregunta a otra joven del mismo barrio por los armarios que tiene en su casa. "Los armarios de la habitación son con puerta y luego tengo la habitación de los 'no-niños', que es el vestidor abierto", explica la joven a Thais, que no pueden contener la risa al saber a qué dedica su segunda habitación. "Es una nueva fantasía, la habitación que tendría que ser para los niños te la haces vestidor, por lo que, momento, no hay ninguna intención de procrear", afirma la reportera.

Sin embargo, cuando pregunta a una mujer de barrio obrero, la respuesta es bien diferente. "Vestidor no, ya me gustaría, estoy esperando a ver si me toca la Lotería para comprarme una casa más grande y tener vestidor", afirma la señora.