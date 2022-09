Isabel Díaz Ayuso ha aplaudido la iniciativa de Moreno Bonilla de copiar su modelo fiscal y perdonar 120 millones a 20.000 andaluces de renta alta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha escrito un tuit en el que lanzaba un mensaje a los andaluces: "Andaluces, bienvenidos al paraíso". Y es que para la madrileña Madrid es el paraíso.

Pero, ¿qué tipo de paraíso? La propia Isabel Díaz Ayuso (imitada por Cristina Gallego) ha hecho el vídeo que puedes ver arriba para explicarlo. "Españoles, ¿oléis eso? esa mezcla de olor a tubo de escape y basura sin recoger, ¡significa que estáis en el paraíso!". "En el paraíso de Madrid no nos gusta pagar impuestos y hay quien dice que una de las cosas que más se resiente es la sanidad, demagogia pura y dura porque en Madrid no hace pagar a los médicos, más que nada porque no hay muchos", destaca 'Ayuso'.

"Somos la envidia de España", insiste la 'presidenta' de Madrid, que destaca que "el paraíso son 30 metros cuadrados con vistas a un patio interior por solo 1.300 euros al mes": "¡Vivir en el paraíso es gastarse la nómina para pagar al alquiler y todo gracias al libre mercado!". Y es que le lanza un mensaje al Gobierno: "Bolcheviques de Moncloa no oséis meter las manos en los bolsillos de los madrileños, ¡a no ser que sea para meter billetes en los de los mas ricos como yo hago!".