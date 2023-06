"Lávate la boca para hablar de los planes económicos del PP", dice Dani Mateo a El Gran Wyoming nada más entrar en el plató de El Intermedio. Y, es que, tras las últimas declaraciones de Feijóo en una entrevista con Alsina en la que ha asegurado que como ministro de Economía pondrá "a alguien que sepa de economía", el líder de los populares ha dejado claro que lo "tiene todo preparado para cuando lleguen a La Moncloa".

"No han dejado ni un cabo suelto y este plan no pinta mal", no puede evitar ironizar. "Si para el Ministerio de Economía quiere fichar a alguien que sepa de economía. Para el de Trabajo pondrá a alguien que sepa de trabajo y para Igualdad alguien que le de igual no tener ministerio", bromea con El Gran Wyoming.

"¿Por qué no vas a Génova y propones estas ideas?", le propone el presentador, que ya de paso le da otra idea: "Y para Defensa a Sergio Ramos".