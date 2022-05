Fue en 2006 cuando una joven Thais Villas empezaba en El Intermedio de laSexta: "Son muchos 16 años. Madre mía... Son muchos. En televisión es un milagro. Habrá muy pocos programas que hayan durado tanto con un mismo presentador". Sin embargo, la esencia del programa es la misma, contar la actualidad con un toque de humor: "La idea es la misma pero a mí me duelen más cosas", bromea la periodista.

Desde entonces, Thais Villas se ha convertido en la reportera con más contactos en política nacional: "Hay gente que le hace ilusión pasar por el Congreso y verme. Cuando empezamos a hacer los reportajes con políticos, estaba Zapatero de presidente y todos sus ministros. Todo ha ido cambiando pero yo ahí sigo. Mala hierba nunca muere". La periodista ha mostrado cada temporada la cara más personal de los políticos. En el vídeo que acompaña a estas líneas recordamos cómo ha ido a la compra con ellos, les ha invitado a una tapa, ha bailado, les ha propuesto besarse e incluso han respondido a las preguntas más íntimas que se le ocurrían. Sin duda, uno de los reportajes políticos que han tenido más repercusión fue el que hizo con Miquel Iceta, donde el político no pudo evitar ponerse a bailar con ella en el despacho. "No di crédito con el baile porque fui con esperanzas nulas. El tema era ponerle música y que aguantara sin bailar. Antes de que entrásemos en su despacho, me dejó ver su playlist y pensé 'Este señor podría ser yo, aquí esta todo lo que yo me he bailado toda la vida'. Cuando puse una canción, tenía que contar los segundos que tardaba en moverse. ¡No tardó ni 5! Yo me quedé con cara de '¿Qué pasa?'. ¡Se tiró a la piscina! Cuando terminamos me dijo 'Por favor, no acabes con mi carrera política'", recuerda Thais.

Barrio rico, Barrio obrero

En el barrio rico siempre digo que es un reportaje para Antena 3"

Lo que más le gusta a Villas de sus reportajes es preguntar, que le cuenten cosas: "". Y esto es precisamente lo que hace en otro de sus obras estrella en El Intermedio: ''. "Cuesta mucho sacarlo. Es un sufrir. En el barrio rico cuesta porque laSexta no es su cadena amiga.. Y en el barrio obrero la gente tiene otras preocupaciones, van corriendo a todos los sitios porque llevan la hora pegada y no tienen tiempo para pararse a charlar conmigo. Es otro tipo de vida".

El Intermedio lleva 16 años de la mano con la actualidad para acercársela a los espectadores cada noche de lunes a jueves. A partir de las 21:30, laSexta abre un espacio "de consuelo", así se lo definió un espectador a El Gran Wyoming, donde, a diferencia de un informativo, se le puede dedicar más tiempo al análisis de una noticia. Por ello, entre otras cosas, el programa se ha convertido en referente para muchos colectivos. Una muestra de ello fue la fiesta de la Caravana de Palomos en Badajoz, en 2011, donde la propia Thais Villas dio el pregón: "El otro día, haciendo una encuesta en Preciados, 'as usual', se me acerca un chico y me dice '¿Te acuerdas de mí?'. En ese momento no caí, pero hablando con él me contó que en la fiesta de los Palomos, dentro del bus, le hicimos alcaldesa y le pusimos la banda. ¡Ya caí, es que fue hace 11 años! Y llevaba hasta la foto en el móvil".

El equipo de El Intermedio

Thais Villas está segura de que gran parte del trabajo logrado es por culpa del equipo que lo forman: "Vamos todos a una". La relación es tan buena que en el vídeo principal vemos incluso que hasta se ha besado con Wyoming: "Yo me he morreado con todo quisqui, también te diré que por guion, ojalá me hubiese pasado en la vida real", bromea.

Echando la vista atrás, Villas sigue pensando que se equivocó: "Con lo bien que estaría yo en una oficina o en una recepción", pero algo habrá para que siga temporada tras temporada divirtiendo a los espectadores: "Yo sería incapaz de ser escritora, por ejemplo. Este tipo de profesiones que solo tienes que estar tú, no podría. Me distraería con cualquier cosa. Lo que me gusta es trabajar en equipo. Eso es lo mejor, la gente que hay dentro".

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.