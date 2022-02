Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a Tetyana Kozuryak, una joven ucraniana que tenía un billete para salir este 28 de febrero del país, pero que, al llegar a Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, decidió quedarse a ayudar en una escuela de refugiados. "Hay unas 70 personas entre familias enteras o mujeres con niños", destaca la joven, que afirma que "hay gente de todas partes".

"Cuando vine aquí había tanta cantidad de mujeres con niños y embarazadas para cruzar la frontera que decidí quedarme en Leópolis", explica Tetyana, que afirma que prefiere defender su territorio: "Estoy dispuesta a luchar y lo que haga falta". Eso sí, también quiere mandar un mensaje a los rusos: "A ver si veo a algún soldado ruso les ofrecería comida y un lugar para dormir". "No entiendo por qué lo hacen, son jóvenes y no piensan", destaca Tetyana, que resalta que les ofrecería "dejar las armas": "No tenemos por qué matarnos, somos muy parecidos". "No piensan lo que hacen, son muy jóvenes, les han dicho como a los perros, 'haz esto' y ellos lo hacen", insiste la joven, que confiesa que nunca pensó que podría estar en esta situación tan horrible que es "una película de terror": "Siempre piensas, a mí no me va a pasar eso".