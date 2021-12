Pilar Urbano sostiene en El Intermedio que el rey emérito quiere pasar las Navidades y su cumpleaños, el 5 de enero, en España. Preguntada por Andrea Ropero acerca de la relación que mantiene con la reina Sofía, la periodista desvela que "ella acepta cenar con él en las fiestas de Navidad", tanto si viene a España como si es "en Abu Dabi o en Londres, porque no tiene por qué estar en Abu Dabi".

En cuanto a la relación del monarca emérito con su hijo, Felipe VI, a quien Urbano responsabiliza de frenar la vuelta de su padre, la periodista cree que "no la hay y, si la hay, no la conocemos". "Si la hay, no se tiene que saber y yo creo que no la hay", insiste. Además, Urbano cree que esto "no es grato" para el actual monarca, cuya postura califica como "durísima", aunque apunta que es la "misma que tuvo con la infanta Cristina y con Urdangarin" porque "tiene que salvar el trono".

Urbano afirma que el emérito podría volver a finales de enero

La periodista Pilar Urbano afirma que quien impide el regreso del emérito es Felipe VI con el respaldo del Gobierno y avanza que Juan Carlos I "podría perfectamente" volver a España ya a finales de enero: