Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a Miriam Alía, responsable de vacunación de Médicos sin Fronteras, quien afirma que, en la búsqueda de una vacuna para el coronavirus, es importante que se investigue de manera conjunta entre países para "no dar pasos en falso".

"Es bueno que haya diferentes grupos investigando porque así tienen diferentes posibilidades y lo que vaya saliendo bien lo pueden compartir con los demás", destaca Miriam Alía, que recuerda que "la situación es tan grave que entrar en una carrera comercial para desarrollar una vacuna efectiva puede suponer miles de vidas y millones de casos más".

Por eso, la responsable de vacunación de Médicos sin Fronteras explica cómo es el proceso de creación de la vacuna, algo que afirma que no es nada sencillo: "Las vacunas tienen un proceso de elaboración de formulación química, después se tienen que probar la seguridad y también la eficacia".

Alía insiste en la importancia en que esta vacuna sea global para porque "mientras no se proteja a todo el mundo, teniendo en cuenta la globalización y que no se puede permanecer con las fronteras cerradas para siempre, nadie estará protegido": "Cualquier vacuna que sirva para responder a una pandemia debería ser un bien de interés público y de acceso global". "No se va a tener mucha más opción porque es una pandemia y está en todos los países", explica la joven, que recuerda que "si esta vacuna no tiene un precio razonable en determinadas zonas de África o América Latina no la podrán pagar", algo que hará que "nadie esté protegido".

EEUU dice que podría fabricarse masivamente una vacuna en noviembre

La candidata a vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna inicia la tercera fase de su ensayo clínico, en la que participarán 30.000 personas que recibirán una dosis del fármaco o un placebo.