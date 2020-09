Javier Padilla, médico de familia y experto en Salud Pública y gestión sanitaria, asegura en El Intermedio que "la atención primaria en el conjunto del estado español comparte una especie de diagnostico inicial común que es vivir en una crisis perpetua": "En términos generales ha estado infrafinanciada".

Así, explica que a esa "crisis estructural" se añade otra "crisis estacional" que llega de "un aumento de los casos en verano cuando mucha gente está de vacaciones porque se les ha obligado a estar de vacaciones para poder afrontar lo que pudiera llegar en otoño".

También añade "una crisis coyuntural" y es que explica que "las personas que trabajan en los centros de salud han pasado por una primera ola con un fuerte impacto". "Ahora esas tres crisis se juntan en un lugar que deberia ser para atender no solo lo relacionado con la pandemia sino también todo lo demás. Esa saturacion centrada en el Covid supone un problema de salud pública", denuncia.

Padilla también ha criticado la gestión política en Madrid de la sanidad: "Vamos a montar un hospital de pandemia de 50 millones sin saber qué recuersos humanos se van a destinar ahí ni de donde se van a sacar, pero por otro lado no hemos contratado a rastreadores suficientes".

Preguntado sobre si existe colapso ha sido contundente. "Que haya población que está intentando tener asistencia y no lo consigua, creo que puede denominarse colapso. Atender todos los días más de 60 pacientes de forma sistemática creo que podemos considerarlo colapso. Colpaso no es solamente cuando no cabe mas gente en los hospitales, colapso también es cuando los centros de salud no tienen la capacidad para atender lo que se necesita", ha zanjado.

"No pasa nada, es mejor que morirse": esto fue lo que no se vio de la defensa viral de una niña a las mascarillas

Este vídeo de una pequeña defendiendo el uso de la mascarilla se ha hecho viral ante la divertida respuesta de la niña, pero ¿podría ser aún más divertido? sí, Dani Mateo te muestra en El Intermedio lo que nadie vio del vídeo.