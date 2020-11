Joshua Alonso es huérfano víctima de la violencia de género. Su madre, Sesé Mateo, fue asesinada por su expareja en Galicia hace cuatro años. Cuando él solo tenía 25 se convirtió en el tutor de su hermano pequeño y desde entonces es un activista contra la violencia de género.

Con un libro 'No camiño do vento' que recopila poemas de su madre recauda fondos para ayudar a otros niños víctimas de la lacra machista. Hace dos años conmovió a todos con su discurso en el Senado denunciando el abandono institucional que estaba sufriendo, algo por lo que, dice El Gran Wyoming, no tendría que pasar nadie. "El mayor papeleo al que debería enfrentarse un chaval de esa edad es el de pedir una beca Erasmus", concluye el presentador, tras recordar su emotivo discurso.

A día de hoy, Joshua no puede olvidar a su madre. Sin embargo, la vida que le presentó su asesinato tampoco le ha permitido pasar su duelo. En este vídeo de El Intermedio, el joven explica a Andrea Ropero cómo es hacer frente a una nueva vida después de vivir la violencia machista en su propia casa.