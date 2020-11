Joshua Alonso es un joven huérfano por la violencia machista. Su madre, Sesé Mateo, fue asesinada por su expareja en Galicia hace casi cuatro años. Con 25 años se convirtió en el tutor de su hermano pequeño, de tan solo ocho años. Gracias a su familia ha conseguido "tirar para adelante", como él mismo afirma.

Pero el dolor no ha tenido cabida en casi un lustro lleno de trámites administrativos y un cambio de vida radical. "Es frustrante tener que repetir tu historia a cada sitio que vas", ha explicado el joven, que ha explicado como el peso del papeleo no le ha dejado parar "en ningún momento". "Desgraciadamente no he podido pasar el duelo. Tengo que gestionar, llevar una casa, cuidar a mi hermano, me ha tocado ser el pilar de la familia y necesitaré en algún momento pasar el duelo", ha explicado en el vídeo principal de esta noticia.

Y es que el joven recuerda a su madre como "una mujer luchadora, fuerte que sabía su papel en el mundo y sabía protegerse a ella y a su familia". Además, asegura: "No era una mujer maltratada, la asesinó el machismo cuando su expareja decidió asesinarla cuando la vio feliz, después de un tiempo separados". Lo cuenta en la siguiente parte de la entrevista: