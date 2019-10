Los pensionistas que emprendieron una marcha desde Bilbao hasta Madrid como protesta, están a 80 kilómetros de la capital.

Javier Martínez es uno de ellos, y asegura que "cada día que pasa" están "más animados". Además, el pensionista ha explicado que hay "gente de distintas ideologías" apoyándoles: "Hay alcaldes del PP y del PSOE que nos han acompañado caminando, es completamente transversal y no nos lo esperábamos", ha explicado.

Javier ha trabajado durante 45 años, y se jubiló hace dos. Ahora, lucha porque los pensionistas puedan tener una vida digna: "Desde que empezó la crisis, las entidades privadas hoy ven una golosina con el tema de las pensiones, y desde aquella están alarmando con que las pensiones son una carga que el Estado no puede soportar".

El pensionista está convencido de que "están en peligro", y por eso, dice, acuden a Madrid: "Unos dicen que debe haber recortes, otros más impuestos y otros simplemente privatizar".

Si tuviera delante al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Javier asegura que le diría que "tiene unas presiones internacionales enormes": "No me gustaría estar en su pellejo, pero le tendría que decir que por favor intente hacer leyes para repartir mejor la riqueza, subiendo el salario mínimo un poco más, subiendo las pensiones a esa gente que cobra 300 o 400 euros. Si esa gente cobrase más, ese dinero volvería a la sociedad, no se iba a ir a paraísos fiscales".

El próximo martes llegarán a Madrid, y luego volverán a Bilbao, pero continuarán realizando múltiples manifestaciones: "Nunca nos hubiéramos imaginado que aquellos que en los años 70 trajimos el estatuto del trabajador, conseguimos unos derechos que ahora se están perdiendo".

"Rajoy también me imagino que por presiones de las grandes empresas hizo unas leyes que han creado muchos desahucios, muchos suicidios, mucha miseria", ha explicado Javier, que ha asegurado que seguirán "hasta que Sánchez, Iglesias y Errejón se pongan de acuerdo y hagan vivir mejor".