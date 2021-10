Borja Sémper y Eduardo Madina vivieron años con escolta, bajo la amenaza de ETA. Una época de terror y división de la sociedad vasca que ambos políticos recuerdan en El Intermedio. "No podía permitir que ETA me matara, pero tampoco que me amargara la existencia ni me cambiara", rememora el expolítico del PP sobre aquella época.

Andrea Ropero plantea a ambos una pregunta: ¿cómo es posible que tanta gente mirara para otro lado? En este sentido, Sémper habla de "una indiferencia abrumadora, una falta de sensibilidad y una falta absoluta de afecto a aquellos que sufrían y que eran señalados" por la banda terrorista, en unos años en los que "la violencia se palpaba, estaba en el ambiente, esa agresividad y esa violencia de persecución".

"No sé cómo puede aplicarse distancia emocional cuando han matado a gente a tu alrededor y tu no sientas nada", reflexiona por su parte Madina, que no obstante apunta a la "capacidad de bloqueo" provocada por el miedo como motivo de que muchos "se sintieran indiferentes".