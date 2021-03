Andrea Ropero entrevista en E Intermedio al periodista Luis R. Aizpeolea tras conocerse una conversación entre que el ex coronel del CESID, Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, que confirma que Mikel Zabalza murió tras ser torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Aizpeolea cuenta cómo se enteró del caso por aquel entonces siendo periodista del 'Diario Vasco'. "Era un tema extraño, todo era sospechoso, los periodistas y los jueces sospechábamos", explica Aizpeolea, que recuerda cómo Luis Roldán, entonces delegado del Gobierno en Navarra, notificó que Zabalza había aparecido en el río, por lo que se cerró el caso. Pero, ¿se intentó con la versión oficial presionar a la prensa para que no contaran la verdad y no siguieran investigando?.

"Ellos querían que compráramos la versión oficial de que había aparecido en el río porque se había tirado", confiesa el periodista, que destaca cómo era "el chantaje" que se hizo a los periodistas sobre Mikel Zabalza, "el primer desaparecido de la democracia". "Si decías que a versión oficial no te parecía coherente porque los hechos no casaban te decían que te estabas poniendo de parte de ETA", explica Aizpeolea. Pero, ¿cuál fue la reacción del Gobierno socialista y de su entonces ministro José Barrionuevo? Luis R. Aizpeolea lo explica todo al detalle en el vídeo principal de esta notica en donde destaca que "hay una parte de las fuerzas de seguridad que no se han adaptado a la democracia".